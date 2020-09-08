شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراجع ثلاثية طنطا لدراسة نقاط القوة والضعف في الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراجع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فريق الانتاج الحربى بالفيديو، وخاصة مباراة الجولة الماضية والتى حقق فيها الانتاج فوزاً عريضاً على نظيره طنطا بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 والتى يستضيفها استاد السلام فى تمام السادسة مساء الخميس.

وتقدم نادى أسوان بتظلم إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3 حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

من جانبه، أعرب مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقه خلال مباراته أمام سموحة وقال أمين: اعترضنا على وجود حكم من الاسماعيلية لمباراة سموحة، خاصة أن الاسماعيلى تلقى هزيمة كبيرة أمام المقاصة، واذا فوزنا كنا سنتخطى الاسماعيلى فى الجدول، ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين حكم من مدينة الاسماعيلية لمباراتنا مع سموحة.

واصل: كل اعتراضنا كان على هذا الأمر، الحكم كان لازم يعمل كده فى آخر دقيقة ولو أنهى المباراة بالفوز كنا سنتخطى الاسماعيلى وكان سيدخل فى حسبة الهبوط.

استكمل: وافقنا على لعب الدرى لتسير المنظومة من جديد ولكن لا نطلب أكثر من حقنا، وافقنا على اللعب بالقاهرة لعدم انتظام الطيران الداخلى، ولكن لا تدخولنا فى حسبة سيئة نريد حقنا فقط

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تقدم نادى أسوان بتظلم إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.

وأكد محمد عبد المجيد مهاجم نادى أسوان أنه لم يتعمد إيذاء لاعب سموحة، لكن نزوله بهذا الشكل على يد لاعب الفريق السكندرى كان وضع طبيعى ولم يستطع تفاديه، وقال عبد المجيد فى تصريحات له: الجهاز الفنى لم يقصر معنا، جئت إعارة إلى أسوان من نادى الإنتاج فى بداية الموسم، وثلاثة أهداف مجرد بداية، وكابتن كشرى منحنا قوة كبيرة وثقة.

وواصل: "كان لدينا أمل كبير فى حصد النقاط الثلاثة لكن قدر الله وما شاء فعل، كابتن كشرى كان قلقا من تسديدى لركلة الجزاء الثانية، وحتى هيثم الفيل قال لى ما تشوطهاش ولو خسرنا هتشيل الليلة ومع ذلك اتخذت القرار وسجلتها اللى مالوش قلب مالوش رزق".

واختتم: "بعد تسجيل الهدف روحت لكابتن كشرى وقولتله متخافش يا كابتن إنت قلقان من إيه، وأخطاء التحكيم واردة ولا نتحدث عن أحد، لكن تعب مباراة لم يكن لنا نصيب فى حصد الثلاث نقاط، وبخصوص الطرد دوست على يد اللاعب غصب عنى لم أكن متعمدا ياريت حتى يكون إيقاف مباراة واحدة لأنى أقسم بالله لم أكن أقصد الإيذاء".