شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود لقائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد عبد الله السعيد نجم هجوم نادى بيراميدز لقائمة فريقه فى مباراة المصري بعد غياب أكثر من لقاء، بعدما ضمه الكرواتي أنتى تشاتشيتش المدير الفني للفريق السماوى للقائمة التى تسافر صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصرى في الدورى، حيث تقام المباراة في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني

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خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويستمر أحمد الشناوى حارس المرمى فى الغياب بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يسافر فريق الكرة صباح غد الأربعاء إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير مساء هناك، قبل خوض اللقاء الهام.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.