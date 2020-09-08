شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف لتلفزيون "الخليج 365 " تفاصيل موقف محمد إبراهيم من الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة المنتقل إلي صفوفه بشكل نهائي من الزمالك مطلع هذا الموسم وصلت إليه عروض من خلال وسطاء في الفترة الأخيرة للانتقال إلي الأهلي أو بيراميدز في الموسم الجديد وهو ما جعل إدارة المقاصة تتحدث معه حول موقفه من تلك العروض ليؤكد اللاعب لهما أنه في الوقت الحالي تركيزه في الملعب من أجل الانضمام إلي المنتخب الوطني ولن يفكر في حسم أي عروض خلال التوقيت الحالي لذا يحرص محمد إبراهيم علي إعادة نشر أي "ستوري" تقوم جماهير الزمالك بنشره له عبر موقع انستجرام ليؤكد علي ارتباطه حتي الآن بناديه القديم ولكن لم يرفض اللاعب الانتقال إلي الأهلي.

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 : أن محمد إبراهيم أكد لمسئولي المقاصة إن عليهم المفاضلة واختيار الأفضل لهما من الناحية لمالية ثم سيقوم هو في النهاية بالحديث حول متطلباته علي النادي الذي سيفضل الانتقال إليه وحسم الأمر ولكن شدد إنه لن يقوم بالتوقيع لأي نادي في الوقت الحالي حيث يفضل التركيز في الملعب وحسم المسألة قبل نهاية مسابقة بالدوري الحالية بمباراتين أو ثلاثة حيث سيكون وقتها قد اقترب الموسم علي الانتهاء حتي يجعل كامل تركيزه في الملعب من أجل العودة للمنتخب.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.