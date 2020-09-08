شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف لـتلفزيون "الخليج 365 " مليون جنيه تكلفة تحويل مدخل الجبلاية إلى متحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن الشركة التى اتفقت معها اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على عمليات التطوير والتجديد فى مبنى الجبلاية وتحديدا تحويل مدخل الجبلاية الى متحف ، حصلت على مبلغ مليون جنيه من اتحاد الكرة.

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 : أن اتحاد الكرة خصص فى المتحف ركنا خاصا لتخليد أسماء أساطير الكرة المصرية وتحديدا الذين دخلوا نادى المائة، وهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى وجمال عبد الحميد وحسام حسن ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعبد الله السعيد، وتم تسجيل أسمائهم على جدران اتحاد الكرة ، ركنا أخرا لتكريم المدربين العظماء أصحاب الانجازات التى تحققت مع منتخب مصر وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب.

أضاف شبانه على تلفزيون الخليج 365 كما خصص اتحاد الكرة أيضا مكانا مميزا لوضع قميص محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى، بجانب الكؤوس التى حصدتها منتخبات مصر حيث تم تخصيص مكان لها بما يليق بعراقة هذه الكؤوس وحفاظا عليها من عمليات السرقة والتلف، بجانب مكان مميز أيضا لقميص منتخب مصر الحالى تنفيذا للاتفاق مع الشركة الراعية لقميص المنتخب.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.