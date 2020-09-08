شكرا لقرائتكم خبر عن سر اعتذار الخطيب عن اجتماع "كاف" ودور أبوريدة في حضور الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذى عُقد اليوم ، الثلاثاء، عبر "تقنية" الفيديوكونفرانس لمناقشة مصير منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما حضرت حنان الزيني مدير اللوائح في الاهلي الاجتماع مُمثلاً عن القلعة الحمراء كما حضر أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك وحضر أيضاً هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز مُمثلاً عن ناديه.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مصير منافسات نصف نهائي دوري الأبطال ونصف نهائي الكونفدرالية فبعدما حدد الكاف أواخر سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق منافسات نصف نهائي البطولتين ذهبت تقارير مغربية إلى أن الكاف سيؤجل موعد المباريات حتى منتصف أكتوبر المقبل بسبب تزايد إصابات كورونا في الدوري المغربي وهو ما جعل لجنة مسابقات الكاف تجتمع اليوم مع الأنية الثمانية المشاركة في نصف نهائي البطولتين لمناقشة هذا الأمر.

ولعب هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، دوراً كبيراً في حضور الأندية المصرية هذا الأجتماع الهام من أجل تحديد مصير منافسات نصف نهائي البطولتين ، حيث كان أبوريدة صاحب فكرة حضور الأندية الثمانية المشاركة في نصف نهائي البطولتين هذا الأجتماع للحصول على رؤيتهم بشأن هذه القضية.

ولم يشارك الخطيب في هذا الاجتماع لاستشعار الحرج، كونه عضواً في لجنة الأندية التابعة للكاف ، وكلّف الخطيب ، حنان الزيني بالحضور كما حضر من الزمالك أمير مرتضى منصور ومن بيراميدز هاني سعيد.

ويلعب الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال فيما يلعب بيراميدز مع حورية كوناكري الغيني ونهضة بركان مع حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفدرالية.

Advertisements

وشهد الاجتماع ‏مناقشات شديدة بسبب الخلاف حول اقامة المباريات المتبقية من المسابقتين في المواعيد ‏المحددة لها سلفًا او بتعديلها نظرا للظروف الإنسانية والصحية التي تمر بها دولة المغرب بعد تفشي ‏فيروس كورونا وإصابة العديد من اللاعبين وصعوبة انتقال الفرق المغربية المشاركة في ‏البطولتين " الوداد والرجاء وحسنية أغادير ونهضة بركان" خارج البلاد لاستكمال المسابقة .

وأكد ممثل الأهلي على ضرورة احترام المواعيد المحددة بمعرفة ‏الاتحاد الإفريقي المنظم للمسابقتين، وأشار إلى إذا كانت هناك ظروف انسانية وصحية تعيشها ‏دولة المغرب الشقيقة فإن الأهلي لا يمانع في تعديل المواعيد اذا رأي الاتحاد الافريقي بصفته الجهة المختصة ‏ذلك لاسيما وان المباريات المتبقية قليلة ولا تحتاج إلى وقت طويل وحرصاً على استكمال ‏المسابقة خاصة وان ممثل نادي الوداد المغربي أكد على صعوبة الموقف وان ناديه يطلب ‏التأجيل نظراً للظروف الصحية التي تمر بها بلاده فضلاً عن الالتزام بالقرارات السيادية في ‏المغرب تجاه هذه الأزمة حرصا على سلامة الجميع.

وشاركه في الرأي ممثل نادي الرجاء الذي ‏طلب تأجيل المباريات المتبقية الى موعد لاحق لذات الاسباب ولم يمانع ممثل نادي حرية ‏كوناكري الغيني في تأجيل المباريات المشار اليها تقديراً للظروف التي تمر بها المغرب اما ‏ممثل نادي الزمالك فطالب بإقامة المباريات في المواعيد التي تم تحديدها من قبل دون تأجيل ومعه في ذات ‏الرأي نادي بيراميدز مشيرين الى امكانية إقامة المباريات المتبقية من البطولتين في مصر مما جعل ‏ممثلي الوداد والرجاء يردون ويؤكدون على صعوبة انتقال فرقهم خارج بلادهم في هذا التوقيت التزاماً ‏بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة أما ممثلي ناديي نهضة بركان وحسنية اغاديرفلم ‏يتمكنا من الادلاء برايهما نظرا لصعوبة التواصل عبر الانترنت وسيقوما بإرسال ‏وجهة نظرهما للكاف وان كان تصريحات مسئوليهما في الاعلام تؤكد على تضامنهم ‏مع الوداد والرجاء.‏