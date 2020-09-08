سموحه يخضع لتحليل " رابيد تيست" استعداد لمباراه الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى سموحه وجهازهم الفنى تحليل "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيرس كورنا المستجد وذلك قبل مباراة الزمالك المقرر لها الثامنه والنصف مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى العام والمقرر اقامتها على ملعب برج العرب، وكان محمد فرج عامر قد عقد اجتماعا امس لتقديم المدير الفنى الجديد احمد سامى ولتحفيز اللاعبين على عوده الانتصارات من جديد.

وكشف المهندس محمد فرج عامر كواليس التعاقد مع أحمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقى، وقال فرج عامر عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أحمد سامى أصبح المدير الفنى لفريق سموحة، والكابتن حمادة صدقى بذل جهودا كبيرا ونتائجه قبل توقف كورونا، لكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب فى الفترة الماضية".

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