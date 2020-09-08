شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب باحترام موعد نصف نهائي دوري الأبطال ولا يمانع في التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الاجتماع الذي يُجريه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الآن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ‏ممثلي الأندية الثمانية المشاركة في الدور قبل النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ‏مناقشات شديدة وذلك بسبب الخلاف حول اقامة المباريات المتبقية من المسابقتين في المواعيد ‏المحددة لها سلفًا او بتعديلها نظرا للظروف الإنسانية والصحية التي تمر بها دولة المغرب بعد تفشي ‏فيروس كورونا وإصابة العديد من اللاعبين وصعوبة انتقال الفرق المغربية المشاركة في ‏البطولتين " الوداد والرجاء وحسنية أغادير ونهضة بركان" خارج البلاد لاستكمال المسابقة .

في البداية أكد ممثل الأهلي على ضرورة احترام المواعيد المحددة بمعرفة ‏الاتحاد الإفريقي المنظم للمسابقتين، وأشار إلى إذا كانت هناك ظروف انسانية وصحية تعيشها ‏دولة المغرب الشقيقة فإن الأهلي لا يمانع في تعديل المواعيد اذا رأي الاتحاد الافريقي بصفته الجهة المختصة ‏ذلك لاسيما وان المباريات المتبقية قليلة ولا تحتاج إلى وقت طويل وحرصاً على استكمال ‏المسابقة خاصة وان ممثل نادي الوداد المغربي أكد على صعوبة الموقف وان ناديه يطلب ‏التأجيل نظراً للظروف الصحية التي تمر بها بلاده فضلاً عن الالتزام بالقرارات السيادية في ‏المغرب تجاه هذه الأزمة حرصا على سلامة الجميع.

وشاركه في الرأي ممثل نادي الرجاء الذي ‏طلب تأجيل المباريات المتبقية الى موعد لاحق لذات الاسباب ولم يمانع ممثل نادي حرية ‏كوناكري الغيني في تأجيل المباريات المشار اليها تقديراً للظروف التي تمر بها المغرب اما ‏ممثل نادي الزمالك فطالب بإقامة المباريات في المواعيد التي تم تحديدها من قبل دون تأجيل ومعه في ذات ‏الرأي نادي بيراميدز مشيرين الى امكانية إقامة المباريات المتبقية من البطولتين في مصر مما جعل ‏ممثلي الوداد والرجاء يردون ويؤكدون على صعوبة انتقال فرقهم خارج بلادهم في هذا التوقيت التزاماً ‏بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة أما ممثلي ناديي نهضة بركان وحسنية اغاديرفلم ‏يتمكنا من الادلاء برايهما حتى الان نظرا لصعوبة التواصل عبر الانترنت وسيقوما بإرسال ‏وجهة نظرهما للكاف بعد قليل وان كان تصريحات مسئوليهما في الاعلام تؤكد على تضامنهم ‏مع الوداد والرجاء.‏