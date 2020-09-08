شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: تركى أل الشيخ غير خريطة الكرة المصرية بنجاحه فى تجربة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف أشرف قاسم نجم مصر والزمالك الأسبق ، تجربة الاستثمار في نادى بيراميدز فى الدورى المصرى بانها ناجحة بكل المقاييس وغيرت خريطة الكرة المصرية، وأضاف قاسم في تصريحات لليوم السابع أنه يحسب للمستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، وصاحب فكرة الاستثمار بنادى بيراميدز ، نجاحه في تغيير خريطة الكرة المصرية بنجاح بيراميدز في جعل هناك نادى قوى ينافس الاهلي والزمالك على البطولات ويتفوق عليهم في بعض الأوقات سواء في المباريات أو حسم الصفقات وبات عدد كبير من اللاعبين يريد الانضمام لصفوف بيراميدز لوجود منظومة احترافية أسسها تركى ال الشيخ .

وقال مدافع الزمالك الأسبق أن بيراميدز نجح في ابرام صفقات قوية مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحى وعلى جبر وعمر جابر ومعهم مجموعة لاعبين هم الأبرز في الدورى حاليا بعضهم حجز مكان في المنتخب الوطنى ، ويسيرون بشكل قوى في بطولة الدورى والكونفيدرالية الافريقية .