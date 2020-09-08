شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف استقبل لاعبو بيراميدز رمضان صبحى فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، على زيارة فريقه فى التدريب الختامى الذى خاضه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصرى في الدورى، حيث تقام المباراة في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وأستقبل لاعبو بيراميدز رمضان صبحى "أحدث صفقات الفريق" بحفاوة، ودخل رمضان فى حديث جانبى مع عبد الله السعيد قائد الفريق، والجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش وهانى سعيد المدير الرياضى.

وكان رمضان أكد، إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

تابع رمضان أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط، وأضاف أن الجميع في النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.

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وكلف مسئولو الأهلي حنان الزيني مدير اللوائح بالنادي لتحديد حقوق النادي المادية بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز سواء فيما يخص حق الرعاية أو أي بنود أخري تمنحها الفيفا للنادي، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد اعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي رسمياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

وسادت حالة من الاستياء داخل الأهلي من رمضان صبحي خاصة وأن اللاعب أكد في أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي أنه يرغب في البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء في الوصول لاتفاق رسمي بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 40 مليون جنيه سنوياً ،في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 18 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد.