شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن تشكيل الأجهزة للمنتخبات فى اجتماع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن الإعلان عن تشكيل الاجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين و الشباب فى إجتماع مجلس الإدارة المقبل المحدد له الأربعاء من الأسبوع القادم ، وكلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.

. وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية

وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.

كما قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام ، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم والكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .