بينهم مرتضى.. الانضباط تغرم 3 رؤساء أندية.. ومسؤولين بالأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكلاً من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما.

وقررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

وتقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه،فيما رأت اللجنة توبيخ كلاً من: محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحك