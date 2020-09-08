101 هدف دولي.. رونالدو يعانق التاريخ بثنائية خيالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجّل كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، هدفين لفريقه في مواجهة السويد على ملعب "فريندز آرينا" مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

كريستيانو رونالدو -الذي غاب عن المواجهة الافتتاحية في المسابقة أمام كرواتيا بداعي الإصابة- سجل الهدف الأول من ركلة خيالية في الدقيقة الـ45 من المباراة قبل نهاية الشوط الأول، ليضع منتخب البرتغال في المقدمة.

ودوّن رونالدو هدفه المائة مع منتخب البرتغال في مباراته الدولية رقم 165، كما رفع رصيده إلى 57 هدفا من الركلات الحرة المباشرة في مسيرته، وكانت 10 منها مع منتخب بلاده.

وعاد رونالدو في الدقيقة الـ72 ليزور شباك روبن أولسن حارس السويد من جديد، بعدما ضاعف النتيجة للبرتغال من تصويبة صاروخية أخرى من خارج منطقة الجزاء، أودعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

ليصبح هذا الهدف الدولي رقم 101 للدون البرتغالي، كأول لاعب أوروبي يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح صاحب الـ35 عاما ثاني لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر مع منتخب بلاده، حيث تفصله 8 أهداف تفصله عن الإيراني علي دائي (109) للتربع على عرش الهدافيين الدوليين عبر تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو هدفا على الأقل في آخر 17 عاما منذ 2004 حتى 2020 كالتالي:

7 أهداف في 2004

هدفان في 2005

6 أهداف في 2006

5 أهداف في 2007

هدف في 2008

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هدف في 2009

3 أهداف في 2010

7 أهداف في 2011

5 أهداف في 2012

10 أهداف في 2013

5 أهداف في 2014

3 أهداف في 2015

13 هدفا في 2016

11 هدفا في 2017

6 أهداف في 2018

14 هدفا في 2019

هدفان* في 2020