بالصور.. رمضان صبحي في زيارة لتدريبات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص رمضان صبحي المنتقل حديثا إلى بيراميدز على التواجد في مران فريقه الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، الذي يستعد لمواجهة المصري بالجولة الـ 26 بدوريwe المصري المقرر لها الخميس المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر، عددامن الصور لرمضان صبحي أثناء تواجده لزيارة تدريبات الفريق، حيث ظهر في استقباله اللاعبين وعلى رأسهم عمر جابر وعبدالله السعيد.
أعلن نادي بيراميدز مساء أمس الإثنين، التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.
وكان رمضان صبحي قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري We المصري، قبل أن تنتهي إعارته من هيدرسفيلد بنهاية يونيو الماضي.
وفضل رمضان صبحي العودة إلى هيدرسفيلد بمجرد انتهاء إعارته، ليبدأ بيراميدز التفاوض مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب وشراء عقده.
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