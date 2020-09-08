مصدر باتحاد الكرة يكشف موقفه من إمكانية تأجيل دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون مفيدا.

وقال المصدر، في تصريحاته ليلا كورة: "الضغوط ستقل علينا حال تأجيل المباريات الإفريقية، واتحاد الكرة سيستفيد من القرار المنتظر للكاف".

Advertisements

وأضاف: "هناك فرصة لمدة شهر قد تسمح بإنهاء مباريات عديدة في الدوري، وبالتالي حسم المراكز المؤهلة للأبطال والكونفدرالية بالموسم المقبل".

وأتم المصدر قائلا: "تأجيل المباريات الإفريقية سيكون مفيدا لإمكانية حدوث استثناء لاتحاد الكرة حال تأخره لبعض الوقت في تحديد أصحاب المربع الذهبي في الدوري".

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدّد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لتسجيل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.