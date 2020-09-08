تقرير.. دي بروين لاعب العام في انجلترا.. ليس شرطاً أن تكون "بطل بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي لاعب العام في إنجلترا مع فريقه الذي حصد المركز الثاني في البريميرليج، بعدما فاز ببطولتي كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) وبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

وتفوق دي بروين على زميله في مانشستر سيتي رحيم سترلينج، ورباعي ليفربول ساديو ماني وجوران هندرسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، للفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وكان دي بروين منافساً قوياً لمحمد صلاح في موسم 2017-2018 على الجائزة، قبل أن يتوج بها النجم المصري على حساب نظيره البلجيكي.

وخلال الـ 10 مواسم الماضية لمن يكن شرطا للفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي بأن يفوز أحد لاعبيه بجائزة لاعب العام، حيث لم يحدث ذلك إلى في موسمين فقط وكان البطل فريق واحد تشيلسي.

في موسم 2015/2014 فاز البلجيكي هازارد لاعب تشيلسي بجائزة لاعب العام في إنجلترا، بعدما ساهم في تتويج فريقه بحص لقب البريمير ليج، ليتكرر نفس السيناريو في موسم 2015/2014 حيث كان البطل تشيلسي والفائز بلق لاعب العام هو الفرنسي نجولو كانتي.

وفي موسم 2016/2015 حقق الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الجائزة وتمكن في نفس العام من التتويج بلقب الدوري مع فريقه ليستر سيتي.

وفي 7 مواسم لم يكن شرطا أن يحصد اي لاعب جائزة لاعب العام بالتزامن مع تتويج فريقه في نفس العام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم سجل الفائزين بجائزة لاعب العام في إنجلترا والفرق المتوجة بلقب بريمير ليج خلال الـ 10 مواسم الأخيرة :

2011/2010 جاريث بيل لاعب توتنهام - بطل الدوري مانشستر يونايتد

Advertisements

2012/2011 جاريث بيل لاعب توتنهام - بطل الدوري مانشستر سيتي

2013/2012 جاريث بيل لاعب توتنهام - بطل الدوري مانشستر يونايتد

2014/2013 لويس سواريز لاعب ليفربول - بطل الدوري مانشستر يونايتد

2015/2014 هازارد لاعب تشيلسي - بطل الدوري تشيلسي

2016/2015 رياض محرز لاعب ليستر سيتي - بطل الدوري ليستر سيتي

2017/2016 كانتي لاعب تشيلسي - بطل الدوري تشيلسي

2018/2017 محمد صلاح لاعب ليفربول - بطل الدوري مانشستر سيتي

2019/2018 فان دايك مدافع ليفربول - بطل الدوري مانشستر سيتي

2020/2019 دي بروين لاعب مانشستر سيتي - بطل الدوري ليفربول