خماسي ليفربول يقود تشكيل الأفضل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تشكيل عام 2020 للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد خمسة لاعبين من ليفربول بطل بريميرليج الذي حصد لقب 2019-20 لأول مرة منذ 30 عاما. وكان البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، تُوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع فريقه الذي حصد المركز الثاني في البريميرليج. (طالع التفاصيل) وجاء تشكيل فريق العام في بريميرليج كالتالي: في حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي). Advertisements الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)، أندرو روبيرتسون (ليفربول). الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي). وفي الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، بيير إمريك أوباميانج (آرسنال)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

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