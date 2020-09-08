رسمياً.. كيفين دي بروين لاعب العام في إنجلترا.. وأرنولد أفضل شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

توج البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي لاعب العام في إنجلترا بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع فريقه الذي حصد المركز الثاني في البريميرليج.

وفاز دي بروين ببطولتي كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) وبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" بالإضافة إلى الوصول مع فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ونافس كيفين دي بروين زميله في مانشستر سيتي رحيم سترلينج، ورباعي ليفربول ساديو ماني وجوران هندرسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، للفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وكان دي بروين منافساً قوياً لمحمد صلاح في موسم 2017-2018 على الجائزة، قبل أن يتوج بها النجم المصري على حساب نظيره البلجيكي.

وحصد ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول جائزة لاعب العام الشاب في إنجلترا، ليُعوض عن خسارة لاعب العام لصالح دي بروين.