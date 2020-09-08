لحظة بلحظة.. الأهلي 53 -53 الانحاد (3/5 نهائي دوري كرة السلة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: حسم نادي الاتحاد المباراة الثالثة من نهائي دوري السلة لصالحه بفوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 71/68 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء. ويُقام نهائي دوري السلة من 5 مباريات فاز الاتحاد مباراة اليوم بمباراتين مقابل مباراة فاز بها الأهلي.

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