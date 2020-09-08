كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ 100 دولياً ويقترب من معادلة رقم دائي

حقق كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي رقماً جديداً عقب تسجيله للهدف رقم 100 دولياً مع منتخب بلاده. ونجح رونالدو في تسجيل الهدف ال 100 في شباك السويد، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. السويد، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وأصبح رونالدو علي بعد تسعة اهداف فقط من معادلة رقم علي دائي المهاجم الايراني والذي سجل 109 هدفاً دولياً خلال مسيرته. اهداف فقط من معادلة رقم علي دائي المهاجم الايراني والذي سجل 109 هدفاً دولياً خلال مسيرته. وسجل رونالدو أهدافه المائة خلال 165 مباراة دولية لعبها، بينما احتاج دائي ل 149 مباراة لتسجيل اهدافه الـ 109

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