مصدر بالأهلي: البعض عارض عودة الدوري ويرفض التأجيل الأفريقي

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن البعض عارض فكرة عودة الدوري الممتاز واستكماله هذا الموسم ويرفض تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر لـ "بوابة الوفد" :" موقفنا كان واضحاً برفض التأجيل إلا إذا كانت هناك ظروف قهرية ولكن البعض أبدى تمسكه باستكمال دوري الأبطال رغم ظروف تفشي وباء :" موقفنا كان واضحاً برفض التأجيل إلا إذا كانت هناك ظروف قهرية ولكن البعض أبدى تمسكه باستكمال دوري الأبطال رغم ظروف تفشي وباء كورونا في المغرب بينما كان موقفهم مغايراً بالدوري". وأشار إلى أن القرار في النهاية للاتحاد الأفريقي (كاف) منظم البطولة. ويلتقي الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



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