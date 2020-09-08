سيدات هوكي الشرقية يتوجن ببطولة الدوري بعد الفوز على الشمس

أنهى فريق سيدات هوكى الشرقيةبقيادة الكابتن احمد طلعت المدير الفنى للفريق بطولة دورى الهوكى متصدرا بقمة الدورى منفردا بعد الفوز على فريق سيدات هوكى الشمس بنتيجة 2/0 وذلك بعد انسحاب فريق الشمس من لقاء اليوم. فريق سيدات هوكى الشمس بنتيجة 2/0 وذلك بعد انسحاب فريق الشمس من لقاء اليوم. وبهذا الفوز توج فريق سيدات هوكى الشرقية بطلا لدورى الهوكى للسيدات هذا الموسم بعد استكمال الدورى المتوقف بسبب مرض كورونا وسط إجراءات احترازية مشدده على ملعب نادى الشرقية.

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