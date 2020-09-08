بيراميدز يرفض مغالاة مارتن يول ويواصل البحث عن خليفة تشاتشيتش

تواصل إدارة نادي بيراميدز البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد الاستقرار علي عدم تمديد تعاقد الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني الحالي للفريق. وطرحت خلال الايام الماضية العديد من الاسماء المرشحة لقيادة الفريق وفي مقدمتها الهولندي مارتن يول المدير الفني الاسبق للاهلي. الاسماء المرشحة لقيادة الفريق وفي مقدمتها الهولندي مارتن يول المدير الفني الاسبق للاهلي. وعلمت الوفد ان مسئولو بيراميدز تواصلوا مع ليندمان مخطط الاحمال ومساعد يول السابق في الاهلي من اجل التعرف علي امكانية التعاقد مع المدرب الهولندي. السابق في الاهلي من اجل التعرف علي امكانية التعاقد مع المدرب الهولندي. وابلغ ليندمان بيراميدز بشروط يول لتولي المهمة، حيث طلب المدرب الهولندي الحصول علي راتب سنوي تصل قيمته الي ٣ ملايين دولار، وهو ماقوبل بالرفض من ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.

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