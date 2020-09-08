الأهلي: طالبنا كاف باحترام المواعيد.. ولهذا السبب رحبنا بالتأجيل

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء كان موقفها واضح وبعد دراسة متأنية للوضع الحالي بالنسبة لاستكمال دوري أبطال أفريقيا. وقال المصدر لـ(بوابة الوفد):" الأهلي دون موقفه الرسمي في اجتماع الفيديو كونفرانس بدوري الأبطال وطالب باحترام المواعيد المحددة من الاتحاد الأفريقي (كاف) بإقامة المباريات في شهر سبتمبر الجاري". موقفه الرسمي في اجتماع الفيديو كونفرانس بدوري الأبطال وطالب باحترام المواعيد المحددة من الاتحاد الأفريقي (كاف) بإقامة المباريات في شهر سبتمبر الجاري". وأضاف:" أكدنا أنه في حالة وجود قهرية وصحية لا تسمح بخوض اللقاءات لأشقاءنا في المغرب ورأى الكاف ذلك فالأهلي لا يمانع على الإطلاق". ويلتقي الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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