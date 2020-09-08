منتخب فرنسا يقلب الطاولة على كرواتيا في الشوط الأول

نجح منتخب فرنسا في قلب الطاولة على نظيره كرواتيا، في الشوط الأول، بعد أن حول تأخره بهدف، إلى تقدم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح التسجيل منتخب كرواتيا عن طريق ديان لوفرين في الدقيقة 16،

ثم أدرك أنطوان جريزمان التعادل لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة 43، وقبل انتهاء الشوط مباشرة نجح مارسيال في إضافة هدف الديوك الثاني.

تشكيل فرنسا أمام كرواتيا :

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: أوباميكانو، لينجليه، هيرنانديز

الوسط: كانتي، نزونزي، سيسوكو، ميندي

الهجوم: جريزمان، مارسيال، بن يدر

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تشكيل كرواتيا أمام فرنسا :

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: أوريموفيتش، لوفرين، كاليتا كار، ميلنجاك

الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، فلاسيتش

الهجوم: ريبيتش، بيريسيتش، كراماريتش

وكانت آخر مباراة جمعت بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وحقق الديوك اللقب الثاني في تاريخهم بالمونديال، بعد الفوز بنتيجة 4-2.

ويحتل منتخب فرنسا وصافة المجموعة بفارق الأهداف فقط عن البرتغال المتصدر بثلاث نقاط لكلا منهما بينما يتذيل كرواتيا والسويد الترتيب بدون نقاط.