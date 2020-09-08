محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي رغم سيطرة ليفربول

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنقضي 2019/2020، والذي توج فيه ليفربول باللقب بعد غياب دام 30 عام.

وشهد التشكيل المثالي غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في حين سيطر لاعبو الريدز على معظم مراكز التشكيل.

وجاء التشكيل المثالي كما يلي :

حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، سويونكو (ليستر

سيتي)، أندي روبرتسون (ليفربول)

خط الوسط: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

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خط الهجوم: جيمي فاردي (ليستر سيتي)، بيير إيميريك أوباميانج (آرسنال)، ساديو ماني (ليفربول)

رسميًا.. دي بروين أفضل لاعب في إنجلترا

توج الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2019/2020،

من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بعد أعلنت الرابطة عن الجوائز منذ أيام.

وسجل كيفين دي بروين 13 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وصنع 20 آخرين، وتنافس كيفين مع كل من ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، جوردان هندرسون لاعب ليفربول، ساديو ماني مهاجم ليفربول، رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

وفاز دي بروين ببطولتي كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" وبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" بالإضافة إلى الوصول مع فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.