لجنة الأندية بالكاف توصي بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اوصت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بتأجيل نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا في المغرب. ويجتمع المكتب التنفيذي الكاف بعد غد الخميس عبر فيديو كونفرانس من أجل إصدار قرار رسمي حول موعد نصف نهائي البطولتين القاريتين. الأهلي والوداد والرجاء المغربي وافقوا على تأجيل نصف النهائي بينما رفض الزمالك فكرة التأجيل جملة وتفصيلا. وبشأن الكونفيدرالية، فقد رفض بيراميدز التأجيل، ووافق حوريا كوناكري وحسنية اغادير ونهضة بركان.

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