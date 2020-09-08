بث مباشر | أهداف مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

شاهد أهداف مباراة فرنسا وكرواتيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2021/2020.
بدأ منتخب فرنسا هذه المباراة بتشكيلة هجومية مكونة من الثلاثي “أنطوان جريزمان وأنتوني مارسيال ووسام بن يدر” وسط غياب نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” الذي أصيب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وتواجد في حراسة المرمى، حارس توتنهام هوتسبير “هوجو لوريس” وأمامه أغلى مدافع في تاريخ بايرن ميونخ “لوكاس هيرنانديز” بالاضافة لمدافع برشلونة لينجليه، والمدافع المطلوب في جميع عمالقة أوروبا هذا الصيف “أوباميكانو”.
واختار مدرب الديوك الفرنسية ديديه ديشان الاستعانة بمتوسط ميدان تشيلسي “نجولو كانتي” وجواره نزونزي وموسى سيسوكو، وعلى الطرف الأيسر تواجد بنجامين ميندي.
أما منتخب كرواتيا فقد غاب عنه الثنائي الشهير “لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش” للمباراة الثانية على التوالي، بينما شارك لاعب الإنتر إيفان بيريسيتش في التشكيل الأساسي.
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