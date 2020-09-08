بعد غياب 6 أشهر..آرسنال يمنح أوزيل قبلة الحياة قبل مواجهة فولهام

تحصل لاعب فريق آرسنال مسعود أوزيل، على فرصة أخرى من الجهاز الفني بقيادة ميكيل آرتيتا، للعب دور ما في مسيرة فريقه بمنافسات الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

فرصة بمثابة “قبلة الحياة” لمسيرة مسعود أوزيل التي تدهورت كثيرًا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري خلال الموسم الماضي.

وشارك صانع الألعاب الألماني للمرة الأولى مع آرسنال منذ 6 أشهر، عندما بدأ أساسيًا أمام أستون فيلا في مباراة ودية يوم السبت الماضي، خلف الأبواب المغلقة، والآن لديه فرصة للمشاركة في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب.

وكشف مصدر خاص بصحيفة ذا صن الإنجليزية عن تفكير بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي “ميكيل أرتيتا” في الاستعانة بجميع الخيارات المتاحة له، وإعادة الدولي الألماني السابق “مسعود أوزيل” للمشاركة مع الفريق مرة أخرى رغم طول فترة غيابه.

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وغاب مسعود أوزيل، صاحب ال31 عامًا، عن كل مباريات آرسنال الـ 13 بعد استئناف الدوري الإنجليزي الذي تجمد بسبب جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.

وقرر أرتيتا التراجع عن قرار استبعاد أو تجميد لاعب ريال مدريد السابق خارج تشكيلة آرسنال، حيث يقضي أوزيل السنة الأخيرة له، ويبحث عن طرق لإبقاء أوزيل في الأجواء بدلاً من دفعه إلى الحصول على أجره البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا دون المساهمة في الفريق.

وحقق آرسنال نتائج إيجابية تحت قيادة ميكيل آرتيتا في النصف الثاني من الموسم الماضي 2020/2019، واستطاع أن يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما أسقط مانشستر سيتي في نصف النهائي ثم تشيلسي النهائي، قبل أن يضيف درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية) لخزائن النادي بفارق ركلات الترجيحية أمام بطل البريميرليج ليفربول.