كيفين دي بروينه أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة اللاعبين

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تتويج لاعب الوسط الدولي البلجيكي “كيفين دي بروينه” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي 2020/2019.

وساهم كيفين دي بروينه في العديد من الأهداف الهامة التي سجلها مانشستر سيتي على مدار الموسم الماضي، وكان اللاعب الأكثر تأثيرًا بين جميع لاعبي البريميرليج، من ناحية صناعة وتسجيل الأهداف في آن واحد.

وجاء اختيار نجم مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي لهذه الجائزة كنوع من التعويض له، بعد إهداء رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية جائزتها للاعب وسط ليفربول “جوردان هندرسون” الذي لم يصنع ويسجل مثلما فعل دي بروينه.

في سياق متصل، نال الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي “ألكسندر آرنولد” لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع أكثر من 12 هدفًا لزملائه خلال الموسم الماضي.

دي بروينه الأول في تاريخ السيتي

تفوق دي بروين على زميله رحيم ستيرلنج في مانشستر سيتي، ومنافسيه فيرجيل فان دايك، ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، وساديو ماني لاعبي ليفربول، للظفر بهذه الجائزة الخاصة.

وأشاد دي بروين ، 29 عامًا ، بمدرب السيتي بيب جوارديولا لمساعدته في كسب الجائزة قائلا “إنه يسمح لي فقط أن أكون أنا”.

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وبات دي بروينه أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يتمكن من الفوز بهذه الجائزة منذ إنشائها في نهاية موسم 1973-1974.

وقال النجم البلجيكي “هذا شرف كبير، أن يتم التصويت من قبل زملائك ، المنافسين من الفرق الأخرى الذين تلعب دائمًا ضدهم في الملعب، أنهم يصوتون لك لأفضل لاعب، إنه لأمر رائع”.

وأضاف: “ربما يكون من الغريب أنني أول لاعب في السيتي ، أرى جميع اللاعبين الجيدين الذين لعبوا هناك من قبل وما زالوا يلعبون. لكن من الجيد أن أمثل النادي”.

عن جوارديولا ، قال: “إنه يمنحني الكثير من الحرية ؛ لا أعرف لماذا ، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور بيننا، إنه يعرف بطريقة ما أنني سأضع الفريق دائمًا في المقام الأول ، ومن الواضح أنه إذا كان بإمكاني مساعدة نفسي سأفعل ذلك، إنه يثق بي تمامًا”.

للعام الثالث على التوالي ، ذهبت الجائزة الأولى لفئة الرجال للاعب لم يفز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. كان الثنائي فان ديك ومحمد صلاح هما الفائزان السابقان في الريدز واستمروا في رفع الكأس الموسم الماضي، على الرغم من ذلك، قدم دي بروين 20 تمريرة حاسمة وسجل 13 هدفًا ليجعل فريق جوارديولا وصيفًا خلف ليفربول بقيادة يورجن كلوب الموسم الماضي.