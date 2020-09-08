الصفقة الثالثة في أربعة أيام .. إيفرتون يواصل ثورته ويضم عبدالله دوكوري

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع لاعب وسط واتفورد عبد الله دوكوري، دون الكشف عن قيمة الصفقة لوسائل الإعلام.

واكتفت إدارة إيفرتون بتوضيح مدة التعاقد، والتي ستصل إلى ثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسم إضافي في الميركاتو الصيفي 2022، حال حقق النجاح المأمول.

وأصبح عبد الله دوكوري ثالث صفقات إيفرتون خلال أربعة أيام فقط بعد وصول لاعب الوسط البرازيلي “آلان ماركيز”، وصانع الألعاب الكولومبي “خاميس رودريجيز”.

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وقال لاعب خط الوسط الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي عقب الكشف عن الصفقة “لقد كنت أنتظر المجيء إلى هنا منذ وقت طويل، والآن حدث ذلك لذا أنا سعيد جدًا”.

واعترف بتفضيله عرض إيفرتون على العديد من العروض الأخرى التي تلقاها من بعد هبوط واتفورد في نهاية الموسم الماضي، وأوضح عبد الله دوكوري بقوله “بعض الأندية الأخرى كانت مُهتمة بضمي، ولكن منذ البداية عندما أظهر إيفرتون اهتمامه بي، طلبت من وكيل أعمالي التركيز على عرض إيفرتون، كان النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه هذا الصيف”.

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تاريخ إيفرتون

يعتقد عبد الله دوكوري أن تاريخ إيفرتون الطويل في البريميرليج كان له مفعول السحر في المفاوضات، قائلاً “إنه ناد كبير لديه تاريخ في كرة القدم الإنجليزية، إيفرتون مكان مناسب لي كي أحقق تقدمًا في مسيرتي. أنا سعيد للغاية لكوني لاعبًا بين صفوف ايفرتون ومتحمس للغاية للمستقبل”.

كما تطرق للحديث عن المشروع المستقبلي لإيفرتون، حيث أنفق الفريق الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة منذ الصيف الماضي، وقال “أنا لاعب قوي، يمكنني الركض كثيرًا طوال المباراة، ويمكنني تسجيل الأهداف أيضًا. يوجد مشروع طموح في ايفرتون، وهذا كان جزءًا كبيرًا من قراري، حيث يريدني المدير الرياضي مارسيل براندز والمدرب كارلو أنشيلوتي، عندما تأتي إلى ناد كهذا، فأنت تريد دعم الرئيس والمدرب”.

واختتم دوكوري: “كنت حريصًا جدًا على المجيء إلى هنا، أعرف الكثير من الأشياء عن إيفرتون، أعلم أن اللون الأزرق شيء مهم للغاية هنا ولتاريخ النادي، أود أن أشكر الجماهير على دعمهم بالفعل، الآن لا يمكنني الانتظار للبدء في الملعب”.

ولعب دوكوري مع منتخب فرنسا في كل الفئات العمرية من أقل من 17 عامًا إلى أقل من 21 عامًا، وانتقل إلى واتفورد قادما من فريق ستاد رين في عام 2016، ليكمل ما تبقى من ذلك الموسم على سبيل الإعارة في إسبانيا مع غرناطة قبل أن يثبت نفسه في خط وسط واتفورد في الموسم التالي.

وشارك لاعب الوسط مع واتفورد في 129 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواسمه الأربعة الكاملة، وساهم بشكل مباشر في 29 هدفًا، سجل 17 وصنع 12 آخرين.