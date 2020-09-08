بث مباشر | مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “فرنسا وكرواتيا” في دوري الأمم الأوروبية، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

تُنقل مباراة “فرنسا وكرواتيا” على قناة إيطاليا 1 المفتوحة على القمر الصناعي هوتبيرد، كما تنقل على TF1 الفرنسية، وقناة TVP Sport HD البولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ستاد دي فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

يستقبل ملعب فرنسا مباراة نارية بين بطل كأس العالم 2018 والوصيف، حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب كرواتيا، في الجولة الثانية من منافسات في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

حقق منتخب فرنسا الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب السويد بهدف دون رد، سجله “كيليان مبابي”.

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بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب البرتغال بنتيجة (4-1)، ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى دون رصيد وبفارق الأهداف عن منتخب السويد.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا.

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فرنسا 4-2 كرواتيا

ستاد دي فرانس (باريس – فرنسا)

دوري الأمم الأوروبية (الجولة الثانية – المجموعة الثالثة)

جارية الآن

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا ، إعادة لمباراة نهائي كأس العالم بين الفريقين عام 2018 في موسكو.

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? يغيب عن هذا اللقاء نجم فرنسا في مونديال 2018 “كيليان مبابي” بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قبل استقبال كرواتيا في باريس ب24 ساعة فقط.

❌ يغيب كذلك نجم ريال مدريد لوكا مودريتش للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم يتواجد أمام البرتغال مطلع هذا الأسبوع.

✅ لكن تشكيلة فرنسا شبه متكاملة، فقد عوض هداف مانشستر يونايتد الأول في الموسم الماضي “أنتوني مارسيال” محل كيليان مبابي، وتواجد في الهجوم أحد هدافي الدوري الفرنسي “وسام بن يدر” بالاضافة إلى نجولو كانتي وموسى سيسوكو وأنطوان جريزمان وجميع اللاعبين الأساسيين.

???????? تشكيلة فرنسا اليوم: هوجو لوريس – لوكاس هيرنانديز – لينجليه – أوباميكانو – نجولو كانتي – نزونزي – بنجامين ميندي – موسى سيسوكو – أنطوان جريزمان – أنتوني مارسيال – وسام بن يدر.

???????? تشكيلة كرواتيا اليوم: ليفاكوفيتش – كاليتا كار – ميلنجاك – ديان لوفرين – أوريموفيتش – بروزوفيتش – فلاسيتش – ماتيو كوفاشيتش – ريبيتش – كراماريتش – إيفان بيريسيتش.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

17″ ⚽️ جووووووووووووول …كرواتيا تتقدم في النتيجة عن طريق تصويبة يسارية مذهلة من داخل منطقة الجزاء أطلقها مدافع ليفربول السابق ديان لوفرين الذي انتقل هذا الصيف إلى زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

…كرواتيا تتقدم في النتيجة عن طريق تصويبة يسارية مذهلة من داخل منطقة الجزاء أطلقها مدافع ليفربول السابق ديان لوفرين الذي انتقل هذا الصيف إلى زينيت سان بطرسبيرج الروسي. 18″ ???? هدف كرواتيا الأول جاء بعد تمريرة عرضية سيئة من ركنية نفذها “بروزفيتش” لتشتت بشكل خاطيء من مدافعي فرنسا وتجد لوفرين الذي تسلم بيمناه ليراوغ “لوكاس هيرنانديز” قبل أن يصوب بيسراه على أقصى يسار الحارس هوجو لوريس..هدف لا يسجله إلا مهاجم قدير.

30″ منتخب فرنسا بعد نصف ساعة لعب بعيد عن كل الإقناع..لا توجد فرص أو محاولات جادة على المرمى رغم معاناة كرواتيا من ضعف في المستوى على صعيد خط الوسط.

33″ أوووووووووووه…بروزوفيتش يُنقذ فرصة هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بإبعاد تصويبة خطيرة من أنطوان جريزمان أمام المرمى.

34″ بطاقة صفراء لمدافع كرواتيا “كاليتا كار”.

38″ بطاقة صفراء لمدافع فرنسا “لينجليه”.

43″ ⚽️ جووووووووووووووول …هدف التعادل لمنتخب فرنسا عن طريقة أنطوان جريزمان.

…هدف التعادل لمنتخب فرنسا عن طريقة أنطوان جريزمان. 44″ ???? الهدف جاء بعد عمل جماعي مذهل بين موسى سيسوكو وأنتوني مارسيال ووسام بن يدر، انتهت بتمريرة عبقرية من بن يدر إلى مارسيال داخل المنطقة ليمهدها نجم مانشستر يونايتد أمام جريزمان المخترق ليصوب العرضية بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الشباك.

45″ دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع ..

45+1″ ⚽️ جوووووووووووووول …هدف تقدم منتخب فرنسا عن طريق أنتوني مارسيال بعد عرضية مذهلة من وسام بن يدر الذي حصل على الكرة في الرواق الأيمن من موسى سيسوكو كذلك!

…هدف تقدم منتخب فرنسا عن طريق أنتوني مارسيال بعد عرضية مذهلة من وسام بن يدر الذي حصل على الكرة في الرواق الأيمن من موسى سيسوكو كذلك! 45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا 1/2 بعد أن كانت متأخرة بهدف لوفرين لحوالي 23 دقيقة.

45+1″ ❌ موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتسب هدف مارسيال باسم حارس مرمى كرواتيا “ليفاكوفيتش” بسبب ارتداد تسديدة مارسيال في القائم الأيمن ومن ثم في جسد الحارس لتغير اتجاهها وتعانق الشباك.

الشوط الثاني

45″ عودة إلى الشوط الثاني.

46″ تغيير في صفوف كرواتيا بنزول “بريكالو” بدلاً من أنتي ريبيتش.

55″ جووووووووووووول …كرواتيا تتمكن من تعديل النتيجة 2/2 عن طريق البديل “بريكالو” بعد توغل مثالي في العمق الدفاعي لمنتخب فرنسا من مهاجم فولفسبورج الألماني، بفضل تمريرة بينية جميلة من ماتيو كوفاشيتش.. تسلمها بريكالو واقتحم المنطقة ثم راوغ المدافعين وسدد بيسراه في الشباك.

…كرواتيا تتمكن من تعديل النتيجة 2/2 عن طريق البديل “بريكالو” بعد توغل مثالي في العمق الدفاعي لمنتخب فرنسا من مهاجم فولفسبورج الألماني، بفضل تمريرة بينية جميلة من ماتيو كوفاشيتش.. تسلمها بريكالو واقتحم المنطقة ثم راوغ المدافعين وسدد بيسراه في الشباك. 57″ ???? تغيير جديد في صفوف كرواتيا بنزول المدافع المخضرم “فيدا” بدلاً من أوريموفيتش.

59″ بطاقة صفراء للاعب وسط فرنسا “نجولو كانتي”.

62″ أوووووووووووووه…كيف ضاعت يا بيريسيتش؟؟؟

62″ تمريرة عرضية داخل المنطقة الفرنسية على القائم البعيد تجد إيفان بيريسيتش الهارب من الرقابة الدفاعية، ليحولها بلمسة واحدة بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الستة ياردات فوق العارضة غريبة وعجيبة.

63″ تغييران في صفوف منتخب فرنسا بنزول “كامافينجا وأوليفيه جيرو” بدلاً من نجولو كانتي ووسام بن يدر..

65″ جوووووووووووووووول …فرنسا تتقدم بالهدف الثالث 2/3…ركنية من أنطوان جريزمان تمرر على رأس مدافع لايبزيج “أوباميكانو” ليودعها في المرمى.

…فرنسا تتقدم بالهدف الثالث 2/3…ركنية من أنطوان جريزمان تمرر على رأس مدافع لايبزيج “أوباميكانو” ليودعها في المرمى. 66″ الإعادة توضح أن الهدف جاء بعد خطأ فادح من حارس المرمى ليفاكوفيتش.. ردة فعله كانت بطيئة جدًا، حيث جاءت رأسية أوباميكانو في منتصف المرمى!

66″ خروج إيفان بيريسيتش من تشكيلة كرواتيا ونزول باساليتش المنتقل حديثًا من تشيلسي إلى أتالانتا.

68″ بطاقة صفراء للاعب فرنسا “نزونزي”.

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