جاريدو يعترف: الوداد يمر بظروف صعبة..ونحتاج الجمهور!

اعترف المدرب الإسباني “خوان كارلوس جاريدو” بالظروف الصعبة التي يعيشها الوداد منذ بداية الشهر الماضي، مشيرًا إلى انها قد تلقي بظلالها على المواجهة القادمة للفريق في الدوري المغربي للمحترفين أمام الجيش الملكي، لحساب الجولة 22.

وتراجع الوداد في جدول ترتيب الدوري المغربي إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن نهضة بركان الثالث، ونقطة عن مولودية وجدة الثاني، و5 نقاط عن الرجاء البيضاوي المتصدر.

وتأجلت للوداد أكثر من مباراة خلال شهر أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، ليتوقف الفريق عن لعب أي مباراة تنافسية منذ يوم 10 أغسطس حين هزم أولمبيك خريبكة بنتيجة 2/3 ضمن الجولة 21.

وقال خوان كارلوس جاريدو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام “يوم الأربعاء المقبل سنعود إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري المغربي من جديد، المباراة ستكون مهمة بالنسبة لنا بعد فترة غياب، وكالعادة نسعى إلى تحقيق الانتصار”.

وأضاف مدرب الوداد “كما يعلم الجميع نمر بظروف صعبة، لكننا نستطيع تجاوز هذه الفترة رغم غياب الجمهور عن المدرجات، مع ذلك سنكون بحاجة لتشجيع ودعم جمهور الوداد”.

Advertisements

الوداد عليه أن يتحد

يستعد وداد الأمة لملاقاة الاهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 26 سبتمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة مساء يوم 3 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وسيحتاج الفريق لاتحاد وتلاحم من أجل استعادة كامل لياقته البدنية وتركيزه الذهني من أجل دخول هذه المباراة المرتقبة بكل قوة.

وقال خوان كارلوس جاريدو “في مثل هذه الأوقات الصعبة اتحاد جميع مكونات النادي يجعلك تصل وتحقق أهدافك، شكرًا جزيلاً وحظ موفق للوداد في المباريات القادمة”.

ويلتقي الوداد مع مضيفه الجيش الملكي يوم غد الأربعاء 9 سبتمبر، في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.

: