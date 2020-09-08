شاهد - رونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 100 بأفضل طريقة ممكنة

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه الدولي رقم مئة بأفضل طريقة ممكنة. وسجّل رونالدو صاحب الأرقام القياسية المبهرة هدفه المئوي الدولي من تسديدته القوية لركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية. ومنح رونالدو البرتغال التقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بهدف دون رد. ويأتي هدف رونالدو رقم مئة في مباراته رقم 165 مع منتخب البرتغال. Advertisements وأصبح نجم يوفنتوس الإيطالي ثاني لاعب يصل إلى الهدف رقم مئة مع منتخب بلاده، إذ يتصدر القائمة الإيراني علي دائي بـ109 أهداف.

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