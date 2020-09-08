الدوري الإسباني يسمح باستمرار الخمسة التبديلات في الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، استمرار تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في الموسم المقبل من "الليغا" المقرر انطلاقه في الـ11 من سبتمبر الجاري.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد وافق على استمرار العمل بنظام التبديلات الخمسة بدلا من ثلاثة في الموسم المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما جاء في البيان، أن الحد الأقصى للاعبي كل فريق المسموح استدعاؤهم خلال المباريات هو 23 لاعبا.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليغا"، يوم الجمعة المقبل، بمباراة غرناطة وضيفه أتلتيك بيلباو.
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