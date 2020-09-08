دي بروين ينال جائزة لاعب العام

حصد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنكليزي جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين. وتوّجه دي بروين مباشرة بالشكر إلى مدربه الإسباني بيب غوارديولا قائلاً: "هو فقط يسمح لي بأن أكون أنا". ولم يمنع فشل سيتي في التتويج بلقب الدوري الممتاز أو الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، النجم البلجيكي (29 عاماً) من الفوز بالجائزة عقب المستوى المميز الذي قدمه الموسم المنصرم.

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