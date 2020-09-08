رياضة | لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُغرم مرتضى منصور وعدلي القيعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُغرم مرتضى منصور وعدلي القيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم باصدار عدة قرارات هامة اليوم عن الفترة الماضية للكرة المصرية، أهمها توقيع غرامة على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعدلي القيعي بعد تصريحاته بقناة النادى الأهلى.

وجاءت القرارات كالأتي:

تغريم السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما .

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كما قررت اللجنة تغريم كل من السيد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي والسيد طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك والسيد طارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري والسيد سعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .