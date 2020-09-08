رياضة | الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسئولو نادي أهلي جدة السعودي برحيل الجزائري يوسف البلايلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه اكثر من عرض رسمي.

ودخل الاهلي المصري في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي للتعاقد معه هذا الصيف لتعزيز صفوف الفريق خاصة بعد رحيل رمضان صبحي لفريق بيراميدز.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية فإن مصدر مسؤول بإدارة الأهلي السعودي، أكد بإنهم استقروا على قرار بيع البلايلي بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه عن التدريبات.