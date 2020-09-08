رياضة | أرنولد يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرنولد يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج الدولي الإنجليزي تريند ألسكندر أرنولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب ناشيء المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي لعام 2019/2020.

تتويج ألسكندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب

جاء ألسكندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب، في إنجلترا بعد توقفه على كلا من بوكايو ساكا (أرسنال) – ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) – ماسون جرينوود ( مانشستر يونايتد) – تامي إبراهام (تشيلسي) – ماسون ماونت (تشيلسي).

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ونشرت رابطة المحترفين الإنجليزية صورة لأرنولد وبرفقة الجائزة عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعلقت رابطة الدوري الإنجليزي على صورة نجم ليفريول الشاب:" أفضل لاعب شاب لعام 2020.. تريند ألكسندر أرنولد (ليفربول).

وفي سياق متصل قدم نادي ليفربول التهنئة لأرنولد، من خلال تغريدة على حساب الريدز الرسمي على «تويتر»:" حسنا تريند.. تريند ألكسندر أرنولد هو أفضل لاعب شاب لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي".

الجدير بالذكر أن ألسكندر أرنولد تمكن مع فريقه ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن حزائن الفريق أكثر من 30 عاما.