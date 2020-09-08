شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصري في الدوري. ويستضيف بيراميدز، نظيره المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة ٢٦ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس Advertisements ويسافر فريق الكرة صباح غد الأربعاء إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير مساء هناك، قبل خوض اللقاء الهام. الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.