شكرا لقرائتكم خبر عن «سميث» يرفض رحيل «جريليش» محرز هدف البقاء فى «وست هام» لصفوف «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الناجى الأخير من مقصلة «البريميرليج» بتعادله الأخير 1/1 مع وست هام يونايتد، رحيل نجمه المميز جاك جريليش، لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع صحيفة «ميرور»، أن دين سميث متمسك بنجم فريق «الفيلانز» خاصة أنه أصبح صاحب أداء فنى متطور خلال الفترة الماضية من لقاءات أستون فيلا داخل معركة البقاء فى الدورى الإنجليزى، فضلا عن أنه سجل هدف البقاء أمام وست هام يونايتد.

وقال سميث، إن جاك جريليش أصبح المنقذ الثانى لفريق أستون فيلا خلفا النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، خاصة بعد أن سجل الأول، هدف «الفيلانز» فى شباك وست هام يونايتد، ما ضمن بقاء فريقه لموسم مقبل داخل «البريميرليج».

وأهدى دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، بقاء فريقه بالدورى الإنجليزى «البريميرليج» لروح والده الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال شهر مايو الماضى.

وأكد التقرير، أن سميث نجح فى إظهار قدرات لاعبيه بشكل كبير، خاصة المتألق خلال الجولات الثلاث الماضية، النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، الملقب بأمر جماهير «الفيلانز» بـ«الأمير»، والذى صال وجال خلال لقاء نيوكاسل وسجل هدفى الفوز، ثم المباراة قبل الأخيرة أمام الأرسنال، والذى أسقطهم بصاروخية لا تصد ولا ترد، حفظت آمال فريقه بالبقاء بالدورى الإنجليزى، حتى جاء ونجح جاك جريليش فى تسجيل هدف البقاء والنجاة لفريقه فى شباك وست هام يونايتد.

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