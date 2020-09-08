شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يستعين بطلائع الجيش قبل موقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى سموحة تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني الجديد احمد سامي استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز . وحرص أحمد سامي، علي مشاهدة ملخص لمباراة الزمالك الأخيرة أمام فريق طلائع الجيش لوضع تصور عن خطة المباراة التى سيطبقها أمام الفارس الابيض . وحرص سامي، خلال مشاهدته للمباراة علي تدوين بعض الملاحظات التى سيقوم ببناء خطته عليها من خلال التركيز علي حالة فريق الزمالك في التحول من الهجوم للدفاع والعكس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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