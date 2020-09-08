شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد للأهلي دون راحة عقب رباعية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد احمد العجوز المدرب العام لفريق الاسماعيلي بالفوز الكبير الذي حققه الفريق امس على ناجي مصر برباعية في انتصار معنوي استعاد به الفريق الثقه قبل مواجهة الاهلي المرتقبه المقرر لها يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجول الـ26 لبطولة الدورى الممتاز

وقال العجوز: «هذا الانتصار سيساهم في عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى، وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها في النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط«.

وأتم حديثه :«من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما على الصعيد الدفاعى مع علاج بعض الاخطاء التي ظهرت مؤخرا».

ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق منح اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات، استعدادًا لمواجهة الأهلى نظرا لضيق الوقت