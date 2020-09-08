شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الفوز الذي حققه الإسماعيلى على نادى مصر برباعية نظيفة، الإثنين، في الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، دفعة قوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى المقررة الجمعة المقبل، ومنح الفوز حالة من الهدوء على قلعة الدراويش بعد فترة من تراجع النتائج التي تسببت في إقالة ديدييه جوميز، المدير الفنى للفريق.

ووضع الجهاز الفنى للدراويش، برنامجا تدريبيا مكثفا للاعبين بهدف الوصول بهم إلى أعلى مستوى يمكنهم من الظهور بمستوى جيد أمام الأحمر، بجانب علاج الأخطاء الفنية لتجنب تكرارها، ووعدت إدارة النادى اللاعبين بمكافأة خاصة في حالة الفوز على الأهلى وذلك لتحفيزهم على الاجتهاد خلال التدريبات المقبلة.

من جانبه، أبدى أحمد العجوز، مدرب الإسماعيلى، رضاه عن فوز فريقه برباعية نظيفة على نادى مصر، في الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز

وأضاف العجوز، في تصريحات عقب اللقاء «كل ما فعلته مع اللاعبين هو الشغل النفسى فقط نظرًا لضيق الوقت بجانب منح اللاعبين الحافز على تحقيق الفوز خاصة أنهم يمثلون ناديًا من أعرق الأندية المصرية».

وعن مواجهة الأهلى، في الجولة المقبلة، قال العجوز، إنها مباراة مثل أي مباراة بثلاث نقاط، لكنها دائمًا تكون ذا طابع خاص، وديربى من أقدم الديربيات في مصر. وأكد أنه يواجه الأهلى المتربع على صدارة جدول مسابقة الدورى، لكنه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة. وطالب مدرب الإسماعيلى لاعبى الفريق، خوض جميع المباريات القادمة من أجل الفوز، وحصد نقاط المباريات المتبقية في الدورى، وعددها 33 نقطة، لإنهاء المسابقة في مركز متقدم.

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