شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل «ربيد تيست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل تحليل الربيد تيست في نهاية المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، وذلك ضمن البروتوكول المتبع للحماية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في اطار استعدادات الزمالك لمواجهة سموحة الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري الممتاز التي يحتضنها استاد برج العرب بالإسكندرية.