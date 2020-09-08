شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من مجلس المصري بشأن نجم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اسلام صلاح، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عصر اليوم في معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

جاء هذا القرار بعد التنسيق الذي تم بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني للفريق الأول وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، وذلك لرغبتهم جميعا في استغلال وجود اسلام صلاح بالمعسكر لبث الثقة ورفع الروح المعنوية لزملائه اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

كان اللاعب اسلام صلاح قد انتظم خلال الأشهر الماضية في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف أحمد سامح أخصائي التأهيل وذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.