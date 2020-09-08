شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يستقر على رقم قميصه فى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن القميص الذي سيرتديه طاهر محمد طاهر، صفقة الأهلي الجديدة في الموسم المقبل، بعد التعاقد معه قادمًا من نادي المقاولون العرب.
واختار طاهر محمد طاهر القميص رقم 7، لارتدائه في الموسم الجديد، عقب رحيل رمضان صبحي عن صفوف النادي الأهلي، خاصة أن القميص أصبح خاليًا في الوقت الحالي.
وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر، لمدة 5 سنوات، مقابل 20 مليون جنيه، بالإضافة إلي 3 مليون جنيه، حال تسجيل 12 هدف مع الأهلي في الموسم الأول.
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