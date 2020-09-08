شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مغربي يكشف المواعيد الجديدة للمسابقات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "le360 سبور" المغربي، عن عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعا استثنائيا بعد غدٍ، الخميس، لتتبيث المواعيد الجديدة للأدوار النهائية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وذكر الموقع، أن مصدر أكد له أن المكتب التنفيذي المشرف على الكرة الإفريقية سيعلن بعد غدٍ، الخميس، تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد الاتفاق الودي الذي جمع مسؤولي الجامعة المغربية ونظرائهم في

الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف الموقع المغربي أن لجنة المسابقات بالكاف ستعلن إجراء ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مبارتا الإياب يومي 23 و24 من الشهر نفسه، فيما تجرى المباراة النهائية في اليوم الأخير من الشهر ذاته.

وكانت اللجنة قد حددت في وقت سابق، مباراة ذهاب و دوري الأبطال يومي 25 و 26 سبتمبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2و3 أكتوبر.

أما فيما يخص مباريات كأس الكونفدرالية فإنه تقرر إجراء نصف النهائي بنظام المباراة الفاصلة وكان حدد موعدها يوم 22 و 23 في الدار البيضاء والرباط، على أن تقام المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية يوم 27 سبتمبر علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

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وأشار الموقع إلى أنه استحال على الاتحاد الافريقي إجراء مباريات نصف نهائي دوي الأبطال وكأس الكونفدرالية، وفق التواريخ التي تم إعلانها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب ومصر، إضافة إلى تعليق الرحلات الدولية.