شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي : لا نمانع من تأجيل مواجهة الوداد الأفريقية نظراً لظروف الأشقاء المغاربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة النادى الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، موافقته على تأجيل مباراتى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا ، امام الوداد المغربي، المقرر لهما فى سبتمرالجاري، وذلك مراعاة للظروف الصحيه للأشقاء المغارة ، بعدما اصابت الكرورنا عدد كبير من لاعبي الوداد الغربي خلال الفترة الحالية ، وهو الـأمر الذى جعل اتحاد الكرة الغربي يتخذ قراراً بتأجيل مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز

وأوضح مسؤولى النادى الاهلي، أن المجلس دائماً يطالب بإحترام المواعيد الأفريقية ولكنه لا يمانع من تأجيل مباراتى الوداد ، وفقاً للموعد الذى يراه الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" مناسباً"

وونجح الاهلي فى التاهل الى الدور قبل النهائي من بطولة دورى ابطال افريقيا بعدما اطاح بفريق صن داونز بطل جنوب افريقيا، ليصعد للدور قبل النهائي لمواجهة الوداد المغربي