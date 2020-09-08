شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن المزين : طنطا بيتى الأول والأخير ومتمسك أمل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ايمن المزين المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى طنطا على تمسكه بالقتال على امل البقاء فى بطولة الدورى الممتاز ، وذلك بعد قرار عودته مرة اخري لصفوف الفريق ، عقب رحيل احمد سامي المفاجئ لتولى تدريب سموحة ، و اشار المزين انه يعرف كل كبيرة و صغيرة عن الفريق خاصة وانه قام بعمل فترة الاعداد مع الفريق قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز

كما ابدي سعادته بسبب مطالبه جماهيرنادى طنطا بعودته مرة اخري لتولى المهمة الفنية للفريق لافتا الى انه اكد للاعبين انه الفريق يحتاج لمجموعة من المقاتلين وعلينا ان نتمسك بالامل طالما ان عدد مباريات الفريق المتببقية فى الدورى تسمح له بالبقاء

فيما، أعرب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، عن استيائه من تصرف أحمد سامى المدير الفنى، الذى أعتذر عن تدريب الفريق الكروى الأول بعد أيام من توليه زمام القادة، من أجل تولى قيادة فريق سموحة، مشيرًا إلى إنه أعاد الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين لقيادة الفريق بجهازه المعاون مع تغير عنصر وحيد.