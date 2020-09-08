شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يعلن تشكيل الأجهزة للمنتخبات فى اجتماع الإسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن الإعلان عن تشكيل الاجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين و الشباب فى إجتماع مجلس الإدارة المقبل المحدد له الأربعاء من الإسبوع القادم ..كلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.

وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .